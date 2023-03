La Falco subito in vantaggio E ora vola anche in classifica

falco

1

santa veneranda

0

FALCO : Gori, Arradi (45’ st Orlandi), Angradi, Renghi C., Bartoli D. (34’ st Foresto), Marcucci, Cazzola, Giovanelli, Ferraraccio (34’ st Carloni), Bartoli E., Monterubbianesi (31’ st Bruscaglia). All. Salvi

SANTA VENERANDA: Pittaluga, Barbarossa, Dionisi, Vaierani (29’ pt Apezteguia), Piccinetti, Ballerini (1’ st Romano), Oliva, Angelini, Biancani, Intili, Angelelli. All. Bellagamba

Arbitro: Spadoni di Pesaro

Rete: 11’ pt Giovanelli

Note: espulso al 26’ st Dionisi per somma di ammonizioni.

La Falco parte bene e si porta subito in vantaggio: splendido lancio di Bartoli E. sulla fascia sinistra per Monterubbianesi che vede Giovanelli smarcato, diagonale che si infila nell’angolino basso. Un minuto dopo, azione per gli ospiti, cross in area, Biancani prova in rovesciata, palla di poco alta. Al 19’ episodio da Var: Bartoli E. da calcio d’angolo, indirizza in porta, Pittaluga in tuffo, da dentro la porta respinge, la palla sembra entrata ma l’arbitro lascia correre. Ripresa: al 60’ punizione per gli ospiti, palla pericolosa in area, che finisce fuori di poco. Con questa vittoria la Falco torna nuovamente prima.