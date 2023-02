La favola di Mattia Merli tra ori e imprese: da Gabicce una bella lezione di arti marziali

Il gabiccese Mattia Merli ha vinto la medaglia d’oro al trofeo internazionale di Milano. Un successo che segue la brillante partecipazione (unico italiano) ai campionati mondiali di arti marziali di Jiu-jitzu in California, allenato dal maestro Vinicius Bamberg Noguiera Reis. Mattia ha cominciato il suo percorso in questa arte marziale a 17 anni allenandosi al "Jacarè Team Italia" al centro Kiai di Cattolica e alla Fight House di Pesaro. Dopo soli due mesi la prima medaglia d’oro a Pistoia. Tre mesi dopo è diventato due volte campione italiano, con kimono e senza kimono, nella categoria Juvenile cintura bianca a Firenze BJJ Open 2019. Al Rimini BJJ Open 2019 combatte nella categoria Adult cintura bianca e si aggiudica il secondo posto. A settembre Mattia parte per Miami e si iscrive nella palestra Fight Sports di Roberto Abreu, 12 volte campione mondiale. Mattia, lo scorso week end, ha intrapreso la sua prima esperienza di cintura viola Adult ai mondiali in California con una vittoria e una sconfitta. Così si è avviata la sua prima esperienza professionale nel Jiu-Jitsu. E’ ritorno dall’America dopo un anno di studi, di sacrifici e di allenamenti, ripagati dai successi.

b.t.