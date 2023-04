La Fazi Pesaro si risolleva I ragazzi fanno incetta di medaglie

La squadra agonistica della Judo Fazi Pesaro Urbino si sta risollevando dalle ceneri del Covid e, nello stesso periodo, dalla precoce scomparsa del presidente, con le nuove speranze del settore giovanile che hanno ottenuto, a Porto Sant’Elpidio, un bottino invidiabile di medaglie con 6 primi posti, un secondo ed un terzo posto. Nuova dirigenza, nuovi tecnici (Francesco e Mattia Balducci e Giacomo Gennari) sotto la supervisione del direttore tecnico Guy Ruelle, cintura nera VI dan e arbitro mondiale. Negli Under 13, oro nei Kg. 60 per Davide Sconciafurno che ha ottenuto, con questo risultato anche la convocazione nella squadra regionale Marche che parteciperà, a settembre, alla finale del Trofeo Coni in Basilicata. Nei Kg. 36 argento per Giulio Galli e nei Kg. 45 bronzo per Pietro Belli. En plein di ori negli Under 15 con 15 vittorie totali su 15 incontri disputati con Cristian Ioncu nei Kg. 38, Emanuele Brolli nei Kg. 46 , Lorenzo Marinoni nei Kg.50, Filippo Canter nei Kg. 73 e Lucia Morri nei Kg. 57 femminili. E poi l’ultimo superstite della vecchia guardia, Alex Naghi, nella qualificazione dei Campionati Italiani Juniores A2 ha ottenuto l’accesso alla finalissima di Napoli.

l. d.