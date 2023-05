"La felicità è arrivata come un’esplosione"

E adesso che si apre la post-season si scatenano tutte le scaramanzie possibili e immaginabili. C’è chi ricorda che quando vince il Napoli calcio anche la Vuelle vive un’annata felice e poi che garatre a Pesaro si gioca il giorno prima del 35° anniversario del primo scudetto. Il presidente del Consorzio Franco Arceci, fra il serio e il faceto, rivela che alla vigilia dell’ultima di campionato ha fatto visita al patrono di Pesaro: "Sono andato da San Terenzio, dopo che ho visto il cartello dei tifosi napoletani che chiedevano aiuto a San Gennaro" sorride, poi aggiunge: "Con l’ingresso ora nei playoff e prima in Coppa Italia abbiamo ottenuto quest’anno due risultati fantastici di cui andare orgogliosi".

Costa e Magnifico, sollevati e radiosi, erano ieri alla mostra di Superbasket in Pescheria a prendersi i complimenti dei vertici del basket: "Un’apoteosi finale che nemmeno in un film potevamo immaginare, come ha detto bene il nostro capitano - sottolinea Walter -. Io dico che ce li siamo meritati questi playoff perché i bilanci si fanno su tutta la stagione, non su una parte. Chiaro che quando si vivono momenti di scoramento è dura sopportarli, ma sono felice che giocatori e tifosi con quest’esplosione di felicità si siano levati di dosso queste settimane difficili. L’adrenalina viene anche dal fatto che tutto si è deciso negli ultimi secondi, è il bello del basket".

Daye ha commentato le immagini dell’invasione di campo scrivendo ’Parade in my city’ sulla sua pagina Instragram: "E’ vero che lui la sente come la sua città, ne parliamo spesso e sono felice soprattutto per Austin che era venuto qui per darci una mano a raggiungere i playoff. Con la sua onestà intellettuale si è messo al servizio del coach e della squadra e domenica ha giocato con una pulizia tecnica eccellente, ha fatto i canestri giusti ed è stato una presenza importante, quello che ci aspettavamo, come lo è nello spogliatoio dove parla con tutti ed è molto ascoltato". E sulla prova superlativa di Delfino commenta: "Sono momenti delicati che affronta un atleta che sta avvicinandosi al termine della sua carriera e capisco che possa aver vissuto con tensione la vigilia pensando se poteva essere la sua ultima apparizione sul parquet, ma ha risposto in maniera eccezionale. Intanto andiamo avanti qualche partita e posticipiamo questi pensieri, poi Carlos farà le sue valutazioni, la decisione sarà solo sua, ma lo ringraziamo perché ha dato un’impronta devastante al match, è stato decisivo".

Milano mission impossibile? "Sono in linea con Repesa, neanche a me piace la frase ’non abbiamo niente da perdere’: io e Ario non la pensavamo così nemmeno quando abbiamo sfidato i New York Knicks. Nonostante i valori in campo siano chiaramente a favore di Milano, nessuno di noi si dà per spacciato. Racconteremo ai ragazzi che fra il 18 e il 20 maggio qua è successo qualcosa di speciale, intanto andiamo al Forum e vediamo che succede".

Il presidente Costa non ha mai perso le speranze: "No, perché finchè c’è un lumicino bisogna tenerlo acceso e io ci credevo, poi come si è sviluppata la serata è stato incredibile. Dopo tante invasioni di campo per la salvezza un’invasione di campo per i playoff è stata un’emozione unica, un pathos pazzesco - dice Ario -. Forse a un certo punto della stagione era un obiettivo che davamo per scontato, abbiamo temuto di perderlo e averlo riconquistato in quel modo ha fatto esplodere in maniera fragorosa le emozioni".

Partendo da sfavoriti magari si può andare incontro all’Armani con la testa sgombra? "Non bisogna mai dimenticare che spesso le prestazioni di una squada dipendono dall’avversario che affronta, da quello che ti concede o ti permette, se è più forte di te o un po’ meno. Ma di sicuro col raggiungimento del traguardo a cui tenevamo, i ragazzi si sentiranno più leggeri".

Elisabetta Ferri