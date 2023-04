La Fiorini oggi a Perugia

"Vogliamo concludere al meglio la stagione. Ci mancano tre partite, vogliamo sfruttarle bene". È il capitano Carlo Villarosa a tirare le fila in casa giallorossa in vista degli ultimi impegni di campionato. Oggi alle 15.30 la Fiorini Pesaro Rugby torna in campo per la nona giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, dopo due weekend di pausa, a Perugia. Gli umbri sono al 9° posto in classifica con 28 punti, i kiwi giallorossi si trovano invece al 6° gradino con 33 punti. "La squadra sta bene, in questa pausa abbiamo recuperato qualche acciaccato. Siamo sempre riusciti ad allenarci con un buon gruppo. Attendiamo questa partita nel migliore dei modi".