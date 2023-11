La Fiorini ospita Casale alla ricerca di punti. Ruffini: "Dobbiamo imporre il nostro ritmo"

Settima giornata in serie A. La Fiorini Pesaro Rugby è impegnata alle 14.30 in casa contro Casale. L’avversaria odierna occupa il 9° posto in classifica con 11 punti mentre i pesaresi sono undicesimi con 6 punti, a caccia di riscatto dopo il risultato negativo dell’ultimo match. "Casale è una squadra vicina a noi in classifica, ma non sarà una partita facile - afferma la seconda linea, Giacomo Ruffini -. In squadra c’è qualche acciacco, ma dopo questa gara avremo una settimana di pausa per rifiatare e recuperare i piccoli infortuni. Siamo tutti a disposizione, l’umore è positivo e siamo propensi a fare un buon risultato. Giocheremo in casa, speriamo nel supporto del nostro pubblico: vogliamo regalargli una bella partita". Ruffini invita a "a muovere la palla il più velocemente possibile per dare ritmo e spazio ai nostri trequarti. Stiamo lavorando sul mantenimento del pallone e compiere meno errori possibili in attacco".

b.t.