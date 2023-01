La generazione dei tifosi appesi alla ’rotellina’

Giorgio

Guidelli

C’era un tempo in cui l’indice non scorreva verso il basso. O verso l’alto. Per aggiornare lo score della partita del cuore dovevi girarlo a trecentosessanta gradi. Così facevi scivolare la rotellina della radio. E ti sintonizzavi con la ’stazione’ che raccontava la Scavolini Basket. O la Vis. O la Scavolini baseball. O gli Angels del football. Per un ragazzino degli anni Ottanta la vita girava proprio così. Appesa alle parole, alle virgole e ai sospiri del cronista locale. Quello che racconta qui a fianco è stato uno dei tanti. E ora, chi ha quasi mezzo secolo, se lo ricorda raccontare le imprese di quelle canotte che non facevano dormire. E per le quali si andava a fare casino sul lungomare e ci si sgolava di racconti allo ’Snack’ di viale Trieste. Lo ’storytelling’ radiofonico dello sport pesarese ha avuto - ed ha - un suo fascinoso incedere, che anche oggi nulla toglie al refresh dei social. Semplicemente, lo integra. Ed ’epopeizza’ (passateci il neologismo) ciò che il campo offre. Ai tempi, cioè nell’età del piombo dei pionieri del microfono, quel racconto a suon di palpiti valeva doppio. Perché arrivava per primo. Esclusivo. Fu grazie a loro, a tutti quei cronisti, che lo sport pesarese ululava nelle nostre case. Ed è giusto ricordarli tutti, anche quelli di oggi. Eroici, in prima linea e dal vivo. Rispolverarli è un dovere. Perché, per chi non l’avesse mai notati, lavorano in silenzio, rannicchiati nelle loro cuffie, corrugati nella passione della narrazione di quello che gli scorre davanti. Ma avete mai provato a ricordare, anche solo per un minuto, quale responsabilità si portassero dietro a descrivere più che in anteprima e in diretta le gesta di un match? Roba da brividi caldi. E nervi d’acciaio. Coprotagonisti in campo con chi la palla a spicchi se la lottava col sudore. Giornalismo di fegato e passione. Senza vetrine social. Ma allora, veramente, ’social’mente utili al popolo degli sportivi pesaresi.