La giovane Alma esce a testa alta. Il Campobasso vince e passa il turno

1

ALMA JUVENTUS FANO

0

(4-4-2): Di Donato 6,5; Pacillo 6 (5’ st Tarcinale 6), Nonni 6,5 (32’ st Gonzalez 6), Hulidov 6,5, Rasi 6; Ricamato 6, Tordella 6 (19’ st Di Nardo 7), Maldonado 6,5 (19’ st Bonacchi 6), Mengani 6,5; Abreu 6,5, Lombari 6,5 (41’ st Soulemana sv). A disp.: Esposito, Coquin, Abonckelet, Fravola. All. Pergolizzi 7.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3): Bellucci 5,5; Kalombo 6, Meneschincheri 5,5, Saponaro 6, Badan 5,5 (41’ st Mattioli sv); Malshi 6 (48’ st Moschella sv), Cannavaro 6, Ricci 5,5 (32’ st Rovinelli 5,5); Antonioni 6 (50’ st Citroni sv), Serfilippi 5,5 (4’ st Biagioni 5,5), Mancini. A disp.: Trillicoso, Pagnini, Pedinelli. All. Rondina 6.

Rete: 24’ st Di Nardo.

Arbitro: Pascucci di Ariano Irpino 6 (Amorello di Pesaro e Colonna di Vasto).

Note – Ammonito Tarcinale. Partita disputata a porte chiuse. Recupero: 1’ pt, 4′ st.

L’Alma Juventus Fano saluta la Coppa Italia serie D, perdendo di misura all’Avicor Stadium di Campobasso. A decidere l’incontro, una rete su calcio di punizione di Di Nardo 69’. Una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che ha premiato i lupi molisani, più cinici ma anche più determinati a cercare il successo, grazie al quale il Campobasso si qualifica agli ottavi di finale. Prossima avversaria dei rossoblù molisani sarà l’Imolese nel match che si disputerà in terra emiliana.

L’Alma che si presenta in Molise è una formazione giovanissima con un 2002, un 2003, due 2004, due 2005 e tre 2006 dal primo minuto e una panchina con il ‘dodicesimo’ classe 2005 e sette giocatori classe 2006.

Si gioca a porte chiuse per una squalifica da scontare da parte del Campobasso, che schiera sette undicesimi di squadra titolare. La partita è equilibrata ed è il Campobasso ad andare in più di un’occasione al tiro con le occasioni più pericolose che arrivano dai piedi di capitan Nonni e Abreu, sui quali è bravo il 17enne Bellucci a salvare i suoi dalla capitolazione. L’Alma si vede in un paio di nitide occasioni da rete attorno alla mezz’ora, prima con Antonioni, poi con Cannavaro, ma il risultato resta sullo 0-0. I marchigiani sono abili a imbrigliare la manovra dei rossoblù, che sono costretti ad andare al riposo sul risultato iniziale.

Il Campobasso, nella ripresa, prova a schiacciare l’Alma, che si difende con ordine e prova a colpire con delle micidiali ripartenze. Al minuto 69, però, cambia il corso del match. Di Nardo, da calcio piazzato, sblocca il risultato, anche a causa di una disattenzione del giovane estremo difensore Bellucci. Trovato quello che risulterà essere il gol-partita, il Campobasso controlla e prova a raddoppiare per chiudere la pratica. Gli ospiti si vedono con un paio di timide occasioni, i locali nel finale di gara ci provano con Abreu, ma senza fortuna.