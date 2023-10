La grande soddisfazione di mister Fucili: "Accogliamo il risultato con entusiasmo"

Ovviamente soddisfatto Fucili, che in sala stampa ha così commentato il risultato: "Accogliamo questo punto con grande entusiasmo. Abbiamo affrontato una formazione che attraversa un ottimo momento di forma, con quattro risultati utili consecutivi e ben dieci punti conquistati su dodici disponibili". Queste le prime parole del tecnico, che poi aggiunge: "Sottolineo che il Notaresco si affacciava a questa partita con il quarto miglior attacco del campionato. Abbiamo provato a limitarli in difesa, impedendo la costruzione di diverse occasioni. Sicuramente non è stata una gara ricca di emozioni, ma la differenza in termini di tiri in porta è stata davvero minima". Fucili analizza poi il momento del suo Fossombrone, secondo in classifica a meno due dalla vetta: "Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti e quali sono i nostri obiettivi. Noi siamo una squadra neopromossa che ha conquistato la categoria attraverso i playoff dell’Eccellenza regionale. Il nostro primo obiettivo sarà quello di arrivare a quota 40 punti e conquistare la salvezza".