La Half Marathon chiede strada, ventuno chilometri dedicati a chi ama la sfida

Torna la Mezza maratona del Metauro. L’associazione sportiva dilettantistica Running Club Fossombrone organizza per domenica 19 marzo la seconda edizione della Half Marathon, gara podistica nazionale competitiva di 21,097 chilometri (percorso omologato Fidal), inserita anche nel circuito provinciale Uisp. Nella stessa giornata sono previste la ‘non competitiva’ di 11 chilometri e la camminata di 6 chilometri. Partenza da Fossombrone in via Oberdan (alle ore 9.30). Il percorso si snoda nella valle del Metauro e del Candigliano, attraversando le frazioni di San Lazzaro, Calmazzo, Villa Furlo, Bellaguardia e San Venanzio tra il paesaggio della Gola delle Marmitte dei Giganti, prima dell’arrivo a Fossombrone con traguardo posto in piazzale Gran Torino. Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso i moduli presenti sul sito www.runningfossombrone.it entro giovedì 16 marzo 2023, seguendo le indicazioni riportate. L’elaborazione delle classifiche per la gara omologata Fidal sarà effettuata con cronometraggio elettrico tramite chip, che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale. I tempi finali saranno disponibili sul sito www.icron.it, dove è possibile anche scaricare il diploma di partecipazione alla gara podistica. Previsti punti ristoro lungo il percorso, oltre a premi individuali e di gruppo. La manifestazione è patrocinata da Comune di Fossombrone, Provincia di Pesaro e Urbino, Comitato Regionale Coni e Assemblea legislativa della Regione Marche.

l.d.