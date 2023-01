La leadership in mano a Robinson Ma occhio a Bendzius e Kruslin

Seconda giornata di ritorno e la Carpegna Prosciutto vola a Sassari per inseguire la quarta vittoria consecutiva e mantenere il suo incredibile ma meritato quarto posto in classifica, a soli quattro punti dalla vetta. La sfida del PalaSerradimigni andrà in scena alle 20 di questa sera come posticipo e vedrà la squadra di Repesa cercare di sbancare Sassari per la prima volta nella storia della società, indietro 22-11 negli scontri diretti. La sconfitta rimediata dai sardi nell’ultimo turno con Napoli non cancella infatti le due precedenti vittorie con uno scarto di 25 e 19 punti, che rendono la squadra dell’ex coach Bucchi molto pericolosa: a guidarla c’è Gerald Robinson (reduce dal forfait di Napoli) anche lui nella Vuelle di due anni fa con Repesa, che sta viaggiando a 12 punti e 5 assist e si è imposto come leader della squadra, accompagnato nel quintetto titolare dalla guardia Chris Dowe, non precisissimo al tiro da tre punti ma ottimo passatore. Dalla panchina si alzano poi Stefano Gentile, sempre ispirato quando gioca contro Pesaro, e lo specialista Filip Kruslin (62% da tre nelle ultime cinque). Alzando i chili e i centimetri la Dinamo schiera tre giocatori di ottima taglia fisica come Jamal Jones, 203 centimetri e capace di fare tutto all’interno di un campo da basket, come testimoniato dal miglior plus-minus della squadra (+4,7), Eimantas Bendzius, esperta ala grande con il tiro da tre come sua arma preferita (49% in stagione con 6 tentativi a partita) e Deshawn Stephens, giocatore arrivato a stagione in corso per sopperire alla partenza del centro Onuaku, giocando nella partita di andata una discreta partita con otto punti e nove rimbalzi catturati. Dalla panchina agiranno poi Kaspar Treier (6 punti con il 47%), Ousmane Diop e in qualche situazione anche Tommaso Raspino, alla Vuelle nel 2015-2016.

Leonardo Selvatici