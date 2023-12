"La loro aggressività iniziale ci ha messo subito in difficoltà"

In sala stampa o Buscaglia prova ad analizzare una partita davvero senza nerbo da parte dei suoi. "Provo a trovare un senso" dice il coach prima di iniziare la sua conferenza: "All’inizio Reggio ha approcciato con grande aggressività sulle linee di passaggio e abbiamo fatto molta fatica - riconosce -. Noi non abbiamo pareggiato questo impatto e anche se siamo rimasti lì nel primo tempo questo divario di energia era già importante; fra l’altro abbiamo lasciato troppi tiri aperti ai nostri avversari senza usare almeno i falli per fermarli e sbagliando anche tanto in contropiede". La ripresa era cominciata un tantino meglio ma la reazione è durata appena tre minuti: "Quando siamo rientrati dagli spogliatoi abbiamo provato a leggere un po’ meglio il match arrivando sino a -6, ma lì bisognava avere la capacità di gestire meglio la palla e anche di interrompere la loro velocità, invece abbiamo preso altri canestri in contropiede".

Poi il coach torna sull’episodio della sua espulsione: "Mi dispiace aver lasciato la squadra in quel momento, avevo protestato per un fallo, vabbè sono cose che capitano" taglia corto. E chiude con un altro pensiero: "Avremmo dovuto condividere meglio il pallone per andare a giocare più da vicino come abbiamo fatto nei momenti migliori di questa serata, è una cosa che abbiamo e che dovremmo sfruttare di più. E poi bisogna essere molto più bravi nei momenti cruciali delle partite, avere più calma nell’esecuzione". e.f.