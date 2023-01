La manifestazione

Si è concluso con un grande successo il Fano International Volley Cup, al termine di un edizione record grazie alle 100 squadre che hanno disputato oltre 270 gare nei 23 impianti a disposizione, affermandosi come il secondo torneo Natalizio più grande d’Italia.

Dal punto di vista sportivo, in Under 13, trionfo toscano con la Rinascita Firenze che batte Livorno in finale; in under 14 Collemarino sale sul gradino più alto del podio, mentre in Under 16 vince Synergy Roma al termine di un’intensa ed emozionante finale contro la River Piacenza. In under 18 si parla laziale con il successo della Roma volley Group davanti alla Più volley; nel maschile, in Under 15, vince la Lube davanti al Vero volley Monza mentre in Under 17 trionfa la Virtus davanti alla Spezzanese.

Un successo organizzativo ma anche turistico con oltre 2000 presenze alberghiere, a testimonianza di come lo sport sia anche un volano per la promozione turistica del territorio, così come lo hanno testimoniato le autorità presenti alla premiazione a partire dagli assessori di Fano Etienn Lucarelli (turismo) e Barbara Brunori (sport), oltre all’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora ed i presidenti regionali e territoriali Fipav.

Un successo che non deve rappresentare un punto di arrivo ma un’ulteriore ripartenza con la volontà di fare sempre qualcosina di più ogni anno, passando già per i prossimi eventi in programma tra aprile e giugno, a testimonianza di come la Virtus non riposi mai e continui ad essere un vulcano di idee e progetti. "Fano è ormai diventata la capitale del volley giovanile - dice il sindaco di Fano Massimo Seri -, si stanno organizzando tanti eventi importanti e di livello nazionale e internazionale". Soddisfatto anche il presidente della Virtus Fano Emidio Cennerilli che aggiunge: "Questa manifestazione è stata seguitissima e hanno partecipato tante squadre. Praticamente un successo".

