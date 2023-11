La Megabox conquista Trento. Vallefoglia super, Itas travolta

Itas Trentino

0

Megabox Vallefoglia

3

ITAS TRENTINO: Olivotto 3, Guiducci 1, Shcherban 10, Moretto 2, Dehoog 19, Michieletto 1; Parlangeli (L), Zago, Mason 7, Marconato 1. Non entrate: Stocco, Angelina, Gates, Mistretta (L). All. Sinibaldi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Mingardi 16, Gardini 18, Mancini 4, Dijkema 3, Degradi 11, Aleksic 5; Panetoni (L), Giovannini, Grosse Scharmann. Non entrate Provaroni, Kosheleva, Passaro, Cesarini (L). All. Pistola.

Arbitri: Florian e Pozzato.

Note – Spettatori: 971. Parziali: 24-26 (32’),18-25 (26’), 14-25 (24’).

Torna a sorridere la Megabox e lo fa in trasferta contro una squadra infarcita di stelle. Tra cui la centrale Rossella Olivotto. Una gara sempre in pugno per le biancoverdi. Si lotta solo nel primo set, vinto ai vantaggi dalle tigri. Poi dal secondo in poi è tutto in discesa per le ragazze di Vallefoglia, soprattutto il terzo che il team del presidente Ivano Angeli ha fatto suo lasciando le locali al palo, a 14 punti. Alla fine tra le pesaresi brilla Beatrice Gardini (18 punti con il 58% dal campo), giudicata mvp della partita. "Siamo scese in campo con la grinta e l’atteggiamento giusto, tutto ciò che avevamo preparato in settimana è stato ripetuto in campo". Così la giocatrice della Megabox.

Nel primo set si procede testa a testa con sorpassi e controsorpassi (22-24). Dehoog e Shcherban li annullano entrambi, ma Mingardi e Gardini chiudono il parziale 26-24.

Nel secondo le marchigiane spiccano subito il volo (0-5). Un muro di Aleksic sigla il 15-6, un altro di Degradi blocca un mini-break e ricaccia la Itas a –7. Si chiude 25-18 con l’attacco out di Mason, entrata con profitto per Michieletto. Nel terzo il primo time-out di Sinibaldi è sull’8-2 per le ospiti, il secondo sul 16-8. In mezzo, un dominio assoluto della Megabox, con Gardini e Mingardi sugli scudi. Si chiude sul 25-14 con la battuta out di Moretto.

E’ il terzo successo esterno stagionale per il gruppo di coach Andrea Pistola.

b.t.