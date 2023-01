La Megabox ha deciso: Alessio Simone sarà il ds

Alessio Simone è il nuovo direttore sportivo della Megabox Ondulati Valle del Savio: ieri ha firmato un contratto con la società di Vallefoglia. "Questa firma consolida il nostro progetto di costruire basi solide per la società – spiega il presidente Ivano Angeli in una nota – e ci consente di continuare a rafforzare la parte operativa. Come già detto durante la presentazione delle ultime giocatrici arrivate e, fin da subito, di tracciare le linee strategiche del prossimo anno". "Non è stata una decisione presa a cuor leggero – sottolinea Alessio Simone –, ma la fiducia che mi ha dimostrato questa società, di così alto spessore, mi ha portato ad accettare il nuovo ruolo. Solcando i campi di pallavolo ormai da diversi anni come allenatore, nei miei pensieri c’era sempre stata l’idea che da ‘diversamente giovane’ avrei potuto svolgere un altro ruolo, ugualmente di prestigio, uscendo dalla panchina per tenere sotto controllo l’operato sia dei tecnici che delle atlete. I tempi, rispetto ai miei pensieri, si sono accorciati in maniera repentina, ma sono estremamente contento di iniziare questa nuova avventura". Simone continuerà a essere anche il viceallenatore della Megabox fino al termine di questa stagione, "un doppio ruolo abbastanza impegnativo, ma lo staff tecnico è molto collaborativo".