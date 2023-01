"La Megabox ha il passo playoff, ho visto la squadra lottare fino all’ultima palla"

La Megabox a un passo dai playoff. La vittoria al tie-break a Cuneo permette alle tigri di tornare a correre per il primo traguardo di quest’anno: chiudere la regular season tra le prime otto. "Giocare a Cuneo non è mai semplice – commenta Andrea Mafrici – è un campo difficile e loro sono una squadra estremamente competitiva, attrezzata per non mollare, che ha giocato tantissimi tie-break. Quello con noi è stato il sesto in questa stagione, il dodicesimo da gennaio dello scorso anno. Insomma, sapevamo che sarebbe stata una partita molto equilibrata, come è successo nel match di andata. Siamo stati capaci di lottare fino alla fine e questo è un bel segnale che diamo a noi stessi e al campionato". Oltre mille spettatori che hanno incitato con calore le giocatrici Cuneo, quasi trascinandole, quando tutto sembrava perso, al quinto set. Per la Megabox due punti importanti che potevano essere addirittura tre. "Vincere a Cuneo non è facile – risponde il tecnico della squadra di Vallefoglia –. È un campo ostico. Dobbiamo essere contenti del risultato ottenuto, sul quale costruire le prossime sfide". A Cuneo è scesa in campo il nuovo acquisto, l’opposto americano Drews che ha messo a segno al debutto in maglia biancoverde ben 19 punti. "Si è inserita benissimo nel gruppo – commenta Mafrici del martello campionessa olimpica –. Ha fatto un buon esordio, siamo contenti per lei e per la squadra".

Un inserimento veloce, favorito dalla regia di Hancock, sua compagna nella Nazionale a stelle e strisce. A Cuneo sono state cinque le giocatrici in doppia cifra (Kosheleva 17 punti, Aleksic 15, D’Odorico 12 e Mancini 10, con 4 ace e 2 muri vincenti), segno che la distribuzione degli attacchi ha funzionato: "Hancock ha fatto una grandissima partita da un punto di vista tattico – sottolinea l’allenatore –. Ha saputo gestire al meglio tutti i suoi attaccanti". Sono rimaste in panchina le altre due new entry Furlan e Lazáro: "Si sono inserite benissimo nel gruppo e hanno fatto una buonissima settimana. Sicuramente durante il campionato avranno il loro spazio". La Megabox vuole continuare a spingere. Domenica sotto i Torricini arriva Scandicci, seconda in classifica. "Stiamo parlando di una corazzata, costruita con obiettivi diversi rispetto ai nostri, ma il bello del campionato italiano è che nessun risultato è mai scontato, in ogni partita può succedere di tutto. Sicuramente noi ce la metteremo tutta per regalare un sorriso ai nostri tifosi".

b.t.