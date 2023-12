La Megabox mette ko Casalmaggiore e spera ancora nella qualificazione alle Final Eight

Megabox

3

Casalmaggiore

0

MEGABOX: Provaloni ne, Degradi 9, Cecconello ne, Panetoni (L), Aleksic 14, Mingardi 15, Grosse ne, Mancini 2, Giovannini 2, Kobzar ne, Dijkema, Kosheleva 1, Gardini 11, Carciani ne. All. Pistola.

CASALMAGGIORE: Perinelli 8, Avenia ne, Colombo, Lohuis 9, Manfredini 3, De Bortoli (L), Hancock 8, Edwards ne, Faraone (L) ne, Obossa 1, Smarzek 6, Gagnin, Lee 11. All. Musso.

Arbitri: Brancati e Piana.

Parziali: 25-15, 25-22, 25-21.

La Megabox riprende a macinare punti. In casa contro un Casalmaggiore con l’acqua alla gola, il team del presidente Ivano Angeli dimostra personalità, respingendo più di una volta il ritorno delle ospiti. Nel primo set l’equilibrio si spezza con il parziale di 4-0 sul 19 a 9 di Degradi. Tra le fila delle ospiti esce Smarzek per Obossa, ma la Megabox continua la sua corsa. Il Casalmaggiore resta in scia fino al 16-15 poi si blocca. A suonare la carica un ace di Gardini (19-15) e da lì è tutto in discesa per le padrone di casa che piazzano un break di 9-0 e si aggiudicano la prima frazione del match (25-15). Il secondo è fuoco e scintille. Le tigri aggrediscono subito (6-1). Sul 12-11 però c’è il rientro di Casalmaggiore che firma un pericoloso 0-4. E’ Perinelli ad impattare (12-12). Con un parziale di 0-6 le ospiti mettono la freccia (12-13). Sul 13-17 entra Kosheleva per Degradi. Le due squadre vanno a braccetto fino a quota 20. A suonare la carica è un diagonale di Giovannini. A chiudere il set ci pensa la capitana di Vallefoglia. Nel terzo tempo Mingardi fa la prova di fuga sul 12-10, ma Casalmaggiore non ci sta e pareggia (15-15). Io tira e molla prosegue fino a quota 17. Poi Gardini firma il + 3 con un ace (21-18). L’ultimo sussulto delle avversarie è sul 21-20 frutto di un muro a tre su Mingardi. Poi il tandem Gardini-Degradi trascina le tigri al successo (25-21).

"Avevamo bisogno di questa vittoria – dice Beatrice Gardini a fine incontro –, soprattutto davanti al nostro pubblico". Tre punti importanti per sperare ancora alle qualificazioni alle Final Eight di Coppa Italia quando manca un solo turno al giro di boa. Nella prossima giornata, sabato 23 dicembre, le pesaresi andranno a fare visita alla Vero Volley Milano.

Beatrice Terenzi