La Megabox parte bene e finisce male: passa Chieri

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Cecconello 5, Mingardi 30, Giovannini 11, Aleksic 17, Dijkema 2, Kosheleva 8; Panetoni (L), Grosse Scharmann, Provaroni, Gardini 1. Non entrate: Degradi, Mancini, Passaro, Biondi. All. Pistola.

REALE MUTUA FENERA CHERI: Kingdon 9, Gray 7, Grobelna 18, Skinner 14, Weitzel 7, Malinov 5; Spirito (L), Morello, Anthouli 4, Papa, Kone, Zakchaiou 4. Non entrate: Rolando, Omoruyi. All. Bregoli.

Arbitri: Cerra e Zanussi.

Parziali: 22-25 (28’), 25-18 (28’), 22-25 (29’), 23-25 (31’)

Note: – Spettatori: 627.

Parte bene in tutti i quattro set la Megabox ma nei finali di parziale Chieri scatta, lasciando le tigri al palo. Eppure è stata la partita più bella giocata finora dalle biancoverdi. Una gara combattuta ed emozionante. Senza Degradi e Mancini, a fare la parte della leonessa è Mingardi. Scatenata. Una furia, sostenuta a tratti anche dal capitano Kosheleva. Con i Balusch a tifare dal primo all’ultimo minuto per le loro beniamine, la formazione di Vallefoglia non è riuscita ad affondare il colpo. Alle piemontesi il merito di essere state più lucide e ciniche quando contava. Nel primo set Pistola parte con Giovannini per Degradi e Cecconello per Mancini, mentre Bregoli inserisce Weitzel in luogo di Zakchaiou. La Megabox difende molto e mantiene il vantaggio, (19-18). Si combatte, ma il muro di Weitzel su Aleksic dà alle ospiti tre set-point: chiude Skinner.

Nel secondo set prosegue l’equilibrio (6-4). Un muro di Mingardi strappa il 20-12, va out Grobelna per il 23-14. Chieri annulla un paio di set-point, Pistola chiama time-out, chiude Giovannini (25-18). Nel terzo set Chieri è viva, trascinata da Skinner. La partita è piacevole. L’ace di Aleksic strappa un mini-break (16-14). Un turno di servizio di Kone spariglia improvvisamente (20-23 e 22-25)

Nel quarto set Mingardi pareggia e sorpassa (11-10), si procede testa a testa. Gray mura Mingardi (19-16), Grobelna manda out il possibile +4 e Giovannini firma l’ace del -1 (19-20). Pareggia a muro Dijkema, Mingardi sigla il 23-23, Grobelna trova il match-point e chiude 25-23. "Ha vinto chi ha sbagliato meno", così al termine del match il tecnico Pistola.

b.t.