La Megabox prende per le corna il Bisonte al tie-break

Il Bisonte Firenze

Megabox Vallefoglia

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 10, Sylves 10, Malinov 3, Herbots 15, Graziani 12, Nwakalor 22, Panetoni(L), Alhassan ne, Lotti ne, Guiducci, Knollema 2, Adelusi 1, Kosareva ne, Lapini (L),. All. Parisi.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Aleksic 7, Hancock 5, Kosheleva 25, Mancini 8, Drews 28, D’Odorico 18, Sirressi (L), Papa , Lázaro, Piani 1, Furlan ne, Barbero, Berti ne, Ioni (L). All. Mafrici.

Arbitri: Giardini, Venturi.

Note – Parziali: 21-25(28’); 23-25(28’); 25-23 (34’); 25-22 (28’); 13-15 (20’). Spettatori: 802. mvp: Drews.

FIRENZE

Si torna a correre per un posto nei playoff. A Firenze la Megabox ha giocato due partite in una. Le tigri infatti prendono subito per le corna il Bisonte, partono forte, vincendo il primo e secondo set. Quando tutto sembra andare nel verso giusto, ecco che le padrone di casa reagiscono, ribaltando un incontro che sembrava ormai appannaggio delle marchigiane. E così ecco che inizia una nuova gara. Ora sono le locali a dettare il passo. Le toscane vincono il terzo e quarto parziale. Riportando la parità in una sfida che pare infinita. E’ tutto da rifare per le biancoverdi. Il team del presidente Ivano Angeli nel momento più delicato e complicato del match tira fuori le unghie. E’ un Vallefoglia che ritorna ad aggredire e a credere in se stessa. Nel duello spartiacque, la Megabox c’è. Due punti che valgono mezza stagione, quelli carpiti con personalità dalla squadra di coach Mafrici. Dopo due sconfitte consecutive che potevano compromettere l’annata, le pesaresi firmano una grande prova di maturità che le rimette in carreggiata verso il sogno delle prime otto.

Nel primo set è regnato l’equilibrio fino al 16-18 poi le ospiti spiccano il volo. Nel secondo sono le bisontine con il muso avanti (11-9) poi la coppia Drews-Hancock mette la freccia (18-21) e la Megabox va sul 2-0. Nel terzo si va a braccetto fino a quota 23 poi le fiorentine chiudono. Stessa storia nel quarto. Si arriva testa a testa (20-19) poi il Bisonte pareggia i conti. Il tie-break è targato Vallefoglia (1-5, 10-14). Le altre partite della settima giornata di ritorno si giocano oggi alle 17: Milano-Scandicci, Chieri-Busto Arsizio, Macerata-San Bernardo Cuneo, Bergamo-Bartoccini Perugia, Conegliano-Pinerolo, Novara-Casalmaggiore.

Classifica: Imoco 52, Savino Del Bene 48, Vero Volley Milano 45, Real Mutua Fenera Chieri 39, Igor Gorgonzola Novara 38, Busto Arsizio, Casalmaggiore, Volley Bergamo 28, Il Bisonte 27, Megabox Vallefoglia 22, Cuneo 18, Bartoccini 12, Pinerolo 10, Balducci Macerata 7.

