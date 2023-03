La Megabox sgomita a Cremona "Entrare nel gruppo delle grandi"

VOLLEY

A cinque giornate dalla fine della stagione regolare, la Megabox ha 25 punti ed è decima. Dunque la corsa verso i playoff passa anche da Casalmaggiore, avversaria di domani alle 17 al Pala Radi di Cremona. Le biancoverdi arrivano all’appuntamento cruciale della stagione forti di due vittorie consecutive, tre nelle ultime cinque giornate. Di fronte ci sarà Casalmaggiore sesta in classifica e diretta concorrente nella corsa ai playoff. "È un confronto molto importante soprattutto per noi, perché portare a casa il risultato vorrebbe dire avere concrete possibilità di provare a spingere per entrare nel gruppo delle squadre che contano", sottolinea Alessio Simone, il diesse di Vallefoglia. La squadra avversaria allenata dal montemarcianese Andrea Pistola è ben costruita e fa perno su un’ottima schiacciatrice come Franti e sulla Carlini. Un asse che si confronterà direttamente con le connazionali in maglia biancoverde Drews e Hancock. Quest’ultima sta decisamente crescendo nelle prestazioni, diventando con Kosheleva e D’Odorico un pacchetto d’attacco di primissimo livello. Sarà una partita speciale anche per Imma Sirressi, che ha vestito la maglia delle padrone di casa dal 2013 al 2018 e successivamente nella stagione 2020-2021. Nella sua prima esperienza a Casalmaggiore, l’attuale libero della Megabox ha arricchito la sua bacheca personale: lo scudetto 2014-2015, la Supercoppa Italiana 2015 (con il titolo di mvp), e la Champions League 2015-2016. Con la maglia di seconda palleggiatrice di Casalmaggiore la Megabox ritroverà anche Francesca Scola che ha giocato la scorsa stagione con il team del presidente Ivano Angeli.

Le locali hanno in organico, tra le altre, anche due giocatrici di esperienza: l’opposta Dimitrova e il libero De Bortoli. "Sono una squadra che difende molto e che se va in fiducia diventa difficile da affrontare per qualsiasi avversario – spiega il coach delle tigri Andrea Mafrici –. Sarà importante per noi spingere in battuta per allontanare la palla dalla rete, con l’obiettivo di mandare Carlini fuori dai tre metri". Battuta che, insieme al muro-difesa, nelle ultime settimane non ha funzionato particolarmente in casa biancoverde, nonostante le due vittorie. Le lombarde sono reduci dal successo esterno a Macerata, arrivato dopo 4 sconfitte consecutive. "Ora ci aspetta una serie di partite complicate, perché ogni squadra che incontreremo avrà motivazioni molto alte, un po’ come tutti in questa parte di campionato – dice la schiacciatrice Elena Perinelli del Casalmaggiore –. Contro Vallefoglia sarà importante partire bene sin dalla battuta, perché hanno attaccanti che sanno mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo lavorare bene su di loro, ma soprattutto sul nostro muro-difesa".

b.t.