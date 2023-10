La Megabox torna in campo. Armi affilate per Pinerolo

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo oggi alle 17 al PalaMegabox contro la Wash4Green Pinerolo nell’incontro valido per la quarta giornata del campionato femminile di serie A1. La Megabox è al quarto posto in classifica con 7 punti assieme alla Savino Del Bene Scandicci, e domenica scorsa ha conquistato la seconda vittoria in trasferta consecutiva sul campo dell’Honda Olivero S. Bernardo Cuneo; Pinerolo (nona a quota 3 punti) ha perduto alla prima giornata al tie-break il derby casalingo con Cuneo e poi ha vinto, nuovamente al tie-break, sul campo del Bisonte Firenze, recuperando dallo 0-2. Con Novara, poi, ha vinto il terzo set, confermando di essere squadra coriacea e difficile da battere.

Pinerolo può contare su Carlotta Cambi (ex Volley Pesaro) al palleggio in diagonale alla svizzera Maja Storck, in posto 4 ci sono la rumena Adelina Ungureanu e l’esperta ex-azzurra Indre Sorokaite, dal palmarès infinito, e al centro l’olandese Tessa Polder e la veterana Yasmina Akrari, a Pinerolo sin da quando la Megabox batté le piemontesi nella finale playoff per la promozione in A1. Il libero è Ilenia Moro. Dalla panchina salgono l’opposto ungherese Annet Németh, la palleggiatrice Letizia Camera, altra giocatrice d’esperienza, la centrale Francesca Cosi, la schiacciatrice Silvia Bussoli (altra ex Volley Pesaro, a Pinerolo anche l’anno della finale playoff per la A1) e il libero Giada Di Mario.

Così la centrale delle tigri Agnese Cecconello, eccellente domenica a Cuneo: "Sono molto felice di avere fatto il mio esordio domenica, sono riuscita a dare il mio contributo e la squadra ha portato a casa una bella vittoria, proprio contro la mia ex-squadra. Abbiamo lavorato molto intensamente in palestra per arrivare nella forma migliore per il doppio impegno casalingo con Pinerolo e Chieri. Si tratta di due squadre molto preparate, per ora abbiamo studiato molto Pinerolo e speriamo di portare a casa il miglior risultato".

b.t.