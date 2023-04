La Metalflyschnell Colli al Metauro sorprende tutti, anno d’oro e la serie D è realtà

La Metalflyschnell Colli al Metauro è stata promossa in serie D. "Si è coronato il sogno della comunità di Colli al Metauro", così coach Davide Di Tommaso, visibilmente commosso. A San Lorenzo in Campo si sono affrontate prima e seconda della classe, con le ragazze metaurensi che potevano vantare una lunghezza di vantaggio a due gare dal termine. "Era la partita della speranza – racconta il tecnico della Metalflyschnell –, una vittoria voleva dire per noi promozione in serie D regionale, una sconfitta invece rimettere tutto in gioco, dando un grosso vantaggio proprio alle laurentine". Di Tommaso ricorda il match: "E’ stata un’autentica battaglia, durata più di due ore di gioco, con primo e quarto parziali infiniti". Il 31-29 finale sancisce l’agognato salto di categoria: "Un traguardo impensabile ad inizio stagione – spiega l’allenatore –, la nostra è stata una meravigliosa cavalcata ai playoff costituita di sette vittorie consecutive". Poi l’epilogo da applausi con San Lorenzo in Campo che ha comunque venduto cara la pelle: "Una vittoria che ad inizio anno era difficilmente pronosticabile dopo la prima fase – sottolinea Di Tommaso –. I playoff però hanno fatto scattare un’alchimia tale da renderci, a conti fatti, sicuramente la squadra più forte e che ha meritato maggiormente il traguardo finale. Sono felice per le ragazze, per la dirigenza e per il paese. Tutto il territorio di Colli al Metauro ci ha seguito e sostenuto durante l’arco del campionato. E’ la prima volta che il paese ha una formazione di volley che sale in serie D. Difficilmente dimenticherò questa annata fantastica".

b.t.