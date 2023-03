La mezza maratona per cuori forti

Si è svolta nelle vallate del Metauro e Candigliano la seconda edizione della Half Marathon "La Mezza del Metauro" e 1° Trofeo BCC Metauro, a cui hanno partecipato 450 runner giunti da varie regioni d’Italia per l’ottima organizzazione del Running Club Fossombrone. La prova di apertura del circuito podistico pesarese Uisp "CorrerexCorrere", si è snodata lungo un percorso di 21,097 chilometri. Secondo, dietro il keniota Loitanyang, tesserato per l’Atletica Policiano Arezzo, è arrivato il carabiniere Fabio Ercoli di Rio Salso di Tavullia, alfiere del Circolo Minerva Parma, in 1.09’49’’, quarto Youness Zitouni (Osteria dei Podisti), in 1.10’32’’ Nella parallela gara rosa, Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia ha preceduto, in 1.20’29’’, Sara Carducci (Atletica 85 Faenza), in 1.22’51’’, Silvia Luna (Grottini Team Recanati), in 1.23’16’’, Laura Giordano (Circolo Minerva Parma), in 1.23’56’’, ed Eleonora Corradini (Grottini Team Recanati), in 1.25’03’’. Tra i donatori Avis, oro per Riccardo Quattrini (Gruppo Podistico Lucrezia) e, per il gentil sesso, a Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino). Nella speciale classifica di società, ha invece primeggiato con ben 80 iscritti l’Avis Aido Urbino.

Leonardo Oliva