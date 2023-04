"La mia Alma è motivata Con la Vigor gara tosta"

Ritorna il campionato di Serie D dopo la pausa per il Torneo giovanile di Viareggio, con l’Alma che domani sarà impegnata al "Mancini" contro la Vigor Senigallia. Reduce proprio dalla cittadina toscana e tornato ad aggregarsi al gruppo quello che è considerato oggi il secondo portiere dell’Alma, Andrea Tommasino. Nato a Fano il 3 agosto 2005, papà casertano e mamma fanese, Tommasino è uno dei più giovani elementi che mister Mosconi ha voluto con sé. In occasione del Torneo di Viareggio, Tommasino è stato mandato insieme ad un altro paio di juniores provenienti sempre da società di serie D italiane a rinforzare la formazione dell’UYSS New York, che era composta da una selezione di giovani giocatori americani.

Tommasino che esperienza è stata questa del Torneo di Viareggio?

"Una bella settimana, a parte i risultati. Abbiamo esordito contro la Sampdoria, dove abbiamo perso 5-0 ed io ho giocato un tempo, poi ho fatto tutta la gara contro l’Arezzo persa per 2-0 e infine ho disputato un tempo contro il Grosseto e anche qui abbiamo perso per 2-0. A parte questo, devo dire che si è trattato di una bella esperienza perché è sempre piacevole venire a contatto con culture, anche calcistiche, così lontane e diverse da noi. A partire dal loro coach che parlava solo inglese".

Te la sei cavata anche con la lingua?

"Diciamo di sì, faccio le Commerciali e qualcosa di inglese so".

Quando hai iniziato a giocare a calcio?

"Fin da piccolo, dapprima nella scuola calcio del Sant’Orso e poi nelle giovanili dell’Alma".

Sei partito in sordina, fino a conquistarti pian piano la fiducia dello staff tecnico granata…

"All’inizio di stagione, oltre a Bizzini, c’erano anche Olivieri e Mariani e sinceramente non me l’aspettavo di essere chiamato in prima squadra a far parte del gruppo dei grandi".

Tanto che sei arrivato persino a debuttare in serie D, come sta andando?

"Sì ho fatto finora quattro gare in campionato e una in Coppa Italia, quella persa ai rigori col Tolentino".

Domani c’è un’altra marchigiana da affrontare, la Vigor Senigallia, in una gara dove in palio c’è una posta ben più alta…

"Sicuro. Vedo che il gruppo è ben concentrato. In tutti c’è la voglia di ribaltare la brutta sconfitta subita all’andata per cui penso che questa sorta di derby di domani sia la gara più importante fra quelle che ci restano perché, vincendo, ci darebbe l’occasione di spianare la strada verso i playoff".

A diciassette anni ti sei già ritagliato un tuo spazio nella quarta serie nazionale. E il futuro come lo vedi?

"Penso sempre a lavorare per poter migliorare. Certo che se potessi continuare a giocare con l’Alma anche nel prossimo anno sarebbe un bel mattoncino da aggiungere alla mia esperienza".

Silvano Clappis