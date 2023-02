"La mia Vigilar ha vinto con il carattere"

Altra vittoria e vetta ancora più in pugno. La Vigilar batte anche Brugherio, in trasferta. Una festa rovinata solo dall’infortunio a Gozzo che si è distorto una caviglia, scendendo da un muro. Oggi verrà visitato dallo staff medico.

Coach Maurizio Castellano, ancora una volta il carattere della sua squadra è stato decisivo?

"E’ stata una partita sofferta, ma si sapeva, perché loro sono una squadra strutturata in maniera particolare, è infatti il proseguimento di un settore giovanile, probabilmente il più forte d’Italia. Giocano in un campo piccolo e sono molto insidiosi in battuta. Il carattere della mia squadra non è la prima volta che risulta decisivo, la squadra ha sempre trovato il modo e le soluzioni giuste per mettere in difficoltà l’avversario di turno. E’ una caratteristica della mia squadra, direi che è una firma di fabbrica prettamente fanese".

Come sta Gozzo? Che tempi di recupero avrà e quanto potrà incidere nel proseguo del campionato la sua eventuale assenza?

"Prima dell’infortunio di domenica pomeriggio è già stato fuori più di un mese per un problema al polpaccio, ora ha avuto un problema alla caviglia, ha preso una distorsione scendendo da un muro. Valuterà il personale medico che tempi di recuperò avrà. Spero nulla di grave, ma la squadra si compatta molto quando viene a mancare un giocatore importante come Gozzo. Posso contare sull’aiuto di tutti".

Si inizia ora a ragionare su traguardi più ambiziosi?

"I traguardi sono sempre gli stessi ovvero vincere più partite possibili, a fine anno si faranno i conti e la società poi farà le valutazioni. A riguardo non mi va di esprimermi, perché il campionato è ancora lungo, c’è la regular season, poi la post season che è quella fondamentale".

Il fatto che lei è un ex giocatore l’ha aiutata nel gestire meglio la squadra?

"Il mio carattere fa parte del mio essere giocatore sempre, anche ora che ho smesso, spero che la squadra assimili e che io riesca a trasmettere questo spirito. Quando giocavo ero un atleta molto convinto di quello che volevo raggiugere. Avevo degli obiettivi e li perseguivo fino a quando non li ottenevo".

Sabato prossimo alle 20,30 al Palas Allende arriva la terza della classe, Savigliano. Che sfida si aspetta?

"Sarà una partita molto difficile, loro stanno giocando molto bene, stanno facendo un campionato molto regolare, hanno trovato un sistema di gioco molto fluido, mi aspetto un match complicatissimo"

Beatrice Terenzi