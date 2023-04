La mitica Scavolini fa ancora emozionare

Ci saranno tutte, dall’1 al 4 giugno nell’evento organizzato tra Palla di Pomodoro e Maracanà, le ragazze che il 28 aprile del 2008 hanno vinto il primo scudetto del volley femminile di Pesaro. Una idea partita da Alessandro Di Domenico, storico tifoso della Scavolini delle meraviglie. Ieri alla pizzeria Donn’Amalia, dove le campionesse d’Italia insieme ai loro tifosi andò a festeggiare il tricolore si sono rievocati momenti indimenticabili: Carolina Costagrande, Francesca Ferretti e Lucia Lunghi. Antipasto di quello che accadrà dall’ 1 al 4 giugno. Un ricco programma per celebrare una data che resterà sempre nel cuore degli sportivi della città. Convegni, partita amarcord e soprattutto la proiezione dell’ultimo set quello che consacrò un percorso. Per l’occasione Luigia Mazzanti, fondatrice del gruppo di supporter Balush ha telefonato a tutte le stelle che fecero la storia. Ci sarà anche coach Vercesi. Mancherà invece Zè Roberto impegnato con la nazionale brasiliana. In forse Sheilla: la regista dei tre scudetti ora è una manager di una azienda di volley a Modena. Costagrande è procuratrice. E proprio l’italoargentina ha buttato giù il pallone del primo titolo italiano della Robur, è successo alle 23’11. "La vera vittoria non è tanto aver schiacciato quella palla – dice il numero 12 biancorosso – ma essere qui dopo 15 anni. Con le stesse persone che tifavano per noi, ora qui ad abbracciarci e ricordare insieme". Pesaro come seconda famiglia. Costagrande ha la casa qui, Ferretti ci torna spesso: "Eravamo un gruppo perfetto, quello scudetto fu la consacrazione di un progetto". C’è anche Alberico Miniucchi, il vice presidente di allora: "Quando la Robur fu promossa in A1 ricevetti la telefonata di Valter Scavolini che si proponeva come sponsor – racconta – quello fu il maggiore riconoscimento e da lì è iniziata la nostra fantastica avventura". Presente anche l’assessore Mila Della Dora che come Comune collaborerà a realizzare la tre giorni tra la Palla di Pomodoro e il Maracanà.

Beatrice Terenzi