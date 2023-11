La Montesi va avanti in Coppa. Battuta la Virtus al golden set

Prosegue il momento magico della Montesi Volley Pesaro, serie C. Martedì sera i ragazzi di coach Massimo Antonini hanno conquistato il passaggio del turno in Coppa Marche, dopo una lunga e sofferta partita contro la Virtus Fano, terminata con la vittoria al golden set. Dall’altra parte della rete, però, c’è stata una Virtus che non ha mai mollato. Gli animi sono stati bollenti e, complice qualche protesta di troppo, è arrivata anche l’assegnazione di una espulsione (cartellino rosso e giallo nella stessa mano) per l’assistant coach della Montesi Andrea Pantieri. Dopo alcuni attimi di confusione si è tornati a giocare. Il golden set è terminato 12-15. E’ quindi arrivata un’altra vittoria per la squadra del presidente Marco Arzeni, la quarta consecutiva tra campionato e Coppa Marche. I biancorossi, grazie al successo sui fanesi, accedono al turno successivo di coppa. In campionato invece il prossimo impegno è fissato per sabato contro la Farmacia Amadio Rsv a San Benedetto del Tronto.

b.t.