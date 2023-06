La Nazionale a Creta per i Mondiali C’è Ranocchi sulle maglie azzurre

E’ partita stamane la spedizione azzurra della Nazionale sorde di basket che dal 13 giugno sarà impegnata a Creta nei Mondiali. Una squadra dall’anima pesarese, diretta da Beatrice Terenzi che l’ha fondata, e sponsorizzata dall’azienda Ranocchi software che ha preso un impegno triennale con la Federazione sordi: "Le ragazze sono ormai parte della nostra famiglia, dopo averle conosciute personalmente il legame si è rafforzato – dice Arianna Ranocchi -. Ammiro le motivazioni che le spingono, la determinazione che mettono nel superare le difficoltà, la dedizione nel fare gruppo e portare avanti una squadra così speciale. Il primo a credere in questo progetto è stato mio padre e io mi sento di continuare a sostenerle con tutta l’anima perché sono un esempio per tutti: lo sport è una parte fondamentale della vita, che valorizza le persone e contribuisce ad abbattere i pregiudizi sulla disabilità".

Le ragazze di coach Sara Braida sono state inserite nel girone con Turchia, Lituania e Kenya e debutteranno il 13 giugno contro la formazione turca in una gara già decisiva per conquistare il primo posto nel girone che consentirebbe un incrocio più favorevole ai quarti, evitando gli Stati Uniti. "Siamo campioni d’Europa in carica e reduci dall’argento alle Deaflympics dello scorso anno – ricorda il direttore tecnico Beatrice Terenzi – quindi le aspettative sono alte. Abbiamo inserito una ragazza nuova che partecipa per la prima volta a una competizione internazionale, a conferma che il lavoro di reclutamento delle atlete sorde non si ferma mai".

e.f.