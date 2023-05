"La nostra fede non ha limiti: ora crediamoci"

Ieri è stato un giorno magico per il popolo biancorosso, vissuto sull’onda dell’entusiasmo, con ancora le immagini di una vittoria storica - la prima nei playoff dopo 11 anni - ancora negli occhi. Non poteva esserci modo migliore di celebrare il 35° anniversario dal primo scudetto, che cade il 19 maggio. I tifosi di vecchia data, con la stessa passione di allora, erano in fila da Prodi Sport già dal mattino per acquistare i biglietti in vista di gara4 dopo l’impresa compiuta giovedì che ha ribaltato tutti i pronostici che volevano Milano vincente 3-0.

"C’ero nel 1988 e ci sono ancora a sostenere la Vuelle, sono abbonato da 50 anni - dice Franco Cardinali -. Quella di garatre è stata una vittoria grandiosa con la quale abbiamo raggiunto l’apice quest’anno, più di così non si poteva fare. Comunque ho fiducia anche per la quarta, altrimenti non sarei in fila a prendere il biglietto. Sarebbe il coronamento di un sogno, visto che eravamo partiti per salvarci".

"Visto che c’è un anniversario così significativo in mezzo a queste due sfide con Milano mi sento ottimista - è il pensiero di Stefano Gioacchini -. Però sono onesto, quando sono entrato al palas giovedì non ci credevo molto, ma col passare dei minuti sentivo crescere la sensazione che ce l’avremmo fatta, è stata una felicità enorme. Il giocatore decisivo? Nei momenti critici ci ha tenuto in partita Tambone, poi si è sbloccato Rahkman, è stato coraggioso Repesa a tenerlo in campo".

"Siamo andati al palazzo già contenti di essere ai playoff e nonostante le due batoste rimediate a Milano eravamo fiduciosi - racconta Sara Mazzini -. L’approccio alla partita dei nostri ragazzi stavolta ci ha reso orgogliosi, hanno lottato con grande cuore e dava un gran gusto vedere il palazzo così carico. Io che sono cresciuta al vecchio palas ho risentito quell’atmosfera, mi ricordo bene quanto sapeva incidere il pubblico. Sull’antisportivo a Daye ci siamo fatti sentire come una volta. E adesso riproviamoci".

"A proposito degli anni d’oro, ho il completino originale di Darren Daye a casa - rivela Patrizia Magi, mostrandoci la foto che tiene sul telefonino -. Lo vinsi in viale dei Partigiani con un concorso all’ultima giornata di campionato, credo che nemmeno alla mostra della Pescheria abbiano questa maglia n.9 con lo scudetto. Oggi tifo Austin e spero che giochi una gran partita, sarebbe stato bello che disputasse i playoff davanti a suo padre. Cosa mi aspetto stasera? Di vincere, che domande. Solo dei tifosi come noi potevano crederci tanto dopo le due gare perse pesantemente a Milano. Ma la nostra fede non ha limiti".

"Come mi sento oggi? Sto da dio - esclama Alfredo Generali - giovedì è stata una serata eccezionale e ora il mio sogno è tornare a Milano lunedì per la quinta partita".

Elisabetta Ferri