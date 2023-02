La nuova sfida dell’Arzilla: ora trova il Milan

C’è una Pesaro biancorossa che sogna in grande. Targata Arzilla, ma animata dallo spirito vissino. Figlia di una sinergia, quella tra il club Vis del presidente Mauro Bosco e la società del patron Gianni Manieri. Connubio che ha gettato le basi per un primo, importante successo: l’Under 17 femminile ha vinto il proprio girone di qualificazione Marche-Abruzzo e ha guadagnato l’accesso alla fase interregionale, in cui affronterà compagini blasonate come Milan e Fiorentina. Il percorso però è partito da lontano. Perché le ragazze di mister Gurini sono scese in campo per la prima volta il 15 ottobre scorso (4-1 sul Chieti), e da lì hanno inanellato 16 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, per un totale di 50 punti, 113 gol fatti e solo 21 subiti. Numeri che hanno permesso alle biancorosse di imporsi in classifica, tra le altre, su Jesina, Recanatese, Ascoli, Pescara e, appunto, Chieti. E di guadagnare l’accesso alla seconda fase che inizierà questo weekend con la prima giornata di campionato: il calendario è ancora da definire, ma quello che è certo è che l’Arzilla affronterà Cesena, Fiorentina, Sassuolo, Milan e una tra Chieti e Jesina (oggi lo spareggio tra le due). Il campionato si concluderà il 6-7 maggio prossimo, poi dal 27-28 maggio andranno in scena i quarti di finale tra le prime due classificate di ciascuno dei quattro mini torni. La final four, invece, si terrà a giugno. "L’Arzilla, col suo progetto Pink, raggiunge per la prima volta la qualificazione alla fase nazionale – tutta la soddisfazione nelle parole dell’ex Milan e Bayern Monaco Raffaella Manieri e di Francesco Marcucci, responsabili del progetto –. Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la Vis Pesaro del presidente Bosco, che ha visto unire le due formazioni in un’unica squadra".

Poi i ringraziamenti di Manieri e Marcucci: "Un grazie va al progetto della RaffaManieri Academy, a tutte le società che in questi anni hanno supportato il progetto e valorizzato le ragazze coi ragazzi, al tecnico Danilo Gurini, al preparatore atletico Michele Bozzetto supportato da Marco Giovannelli, al preparatore dei portieri Matteo Guido. Ma anche ai genitori che hanno supportato il progetto credendo nella passione delle proprie figlie, alle mamme-dirigenti Francesca Nicolini e Marusca Basili, al presidente Gianni Manieri che nei suoi trentotto anni di dirigenza, insieme a sua moglie Maria Francescani, si sono rivelati lungimiranti in questa visione, al vicepresidente Mauro Pascucci, al ds Stefano Renzi, al nuovo team manager Pasquale Papa, ai dirigenti storici e agli sponsor".