La Nutribullet cambia faccia, fuori Booker e Young

Ritorna in casa alla Vitrifrigo Arena la Carpegna Prosciutto, dove nell’ultima uscita aveva ottenuto il primo successo interno della stagione contro la Bertram Derthona; quest’oggi invece alle ore 19 l’ospite sarà la Nutribullet Treviso. Trevigiani che si trovano ultimi in classifica a zero punti insieme a Brindisi, ma che puntano a questa sfida come punto di ripartenza, complici i due innesti che debutteranno proprio questa sera: Justin Robinson e Osvaldas Olisevicius. Al playmaker visto a Pesaro due anni fa verrà affidata la regia delle squadra, contando il difficile inizio di Deishuan Booker - il più indiziato di taglio - ma anche di Ky Bowman. Entrambi stanno tirando col 24% da tre punti. Pochissimi gli assist distribuiti dalla squadra di Vitucci, penultima in questa graduatoria. Robinson, invece, ha disputato la prima parte dell’anno in Turchia segnando 7.5 con oltre 6 assist a partita; al suo fianco agirà da guardia D’Angelo Harrison (12.1 punti, ma solo il 19% da dietro l’arco).

L’innesto dell’ex Reggio Emilia Olisevicius (13 punti e 4 rimbalzi nel biennio reggiano), va a rinforzare il reparto ali, dove sembra destinato ad uscire di scena James Young che ha piazzato una prestazione da 28 punti a Scafati (con 67 da tre), salvo collezionare 40 punti in totale nelle altre sei partite (zero nell’ultima). Terry Allen, l’ala forte, sta invece viaggiando finora a 10.3 punti e 4 rimbalzi, spalleggiato da un Andrea Mezzanotte in grande spolvero, autore nell’ultima gara di 20 punti con 9 rimbalzi. Sotto canestro il centro è Pauly Paulicap, pivot molto verticale autore di 7 punti e 6.5 rimbalzi finora, mentre dalla panchina si alza il secondo ex di giornata, ovvero Gora Camara. Il lungo con cittadinanza italiana, in 13 minuti a disposizione sta mettendo a segno 4.8 punti conditi da 4.6 rimbalzi.

Leonardo Selvatici