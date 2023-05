La pattuglia femminile brilla per l’oro e trascina i Master Sport Village a San Marino

I Master di Sport Village Banca di Pesaro non deludono. Domenica scorsa si è svolto il 16° trofeo Master San Marino nella località del titano, un appuntamento molto seguito e partecipato, dove si incontrano tanti atleti di valore che amano lo sport e in particolare il nuoto. Buono il piazzamento della società bluarancio di Pesaro. La squadra master infatti è arrivata al 16esimo posto su 88 società partecipanti, un risultato degno di nota, vista la grande competizione. Nonostante il mancato allenamento in vasca lunga i ragazzi hanno totalizzato un ottimo bottino di medaglie. Ecco il ricco elenco che dà lustro alla bacheca della società del presidente Andrea Sebastianelli. Oro a Francesca Giorgioni nei 50 sl, a Giovanna Bruni nei 200 sl, a Giulia Brenda nei 200 sl. Argento a Giulia Pagnoni nei 50 sl, a Simona De Angelis nei 200 sl, a Roberto Barbarini nei 200 sl, a Francesca Giorgioni nei 50 dorso, a Giovanna Bruni nei 100 rana, a Claudia Guetti nei 100 rana e nei 200 mix, a Giulia Brenda nei 200 misti. Ha vinto infine il bronzo Giulia Pagnoni nei 200 stile libero. La squadra da oggi ritorna subito al lavoro in vista del meeting internazionale di Basilea in Svizzera. Dal 20 maggio ci si potrà di nuovo allenare nella vasca del parco della pace da 50 metri che finalmente riapre per tutti, non solo per gli atleti che praticano agonismo. "Siamo molto contento per i risultati dei Master che lavorano e si allenano con grande passione – commenta il presidente Sebastianelli – e per la riapertura della piscina da 50 metri".

b.t.