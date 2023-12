La Pergolese vince ma non basta. In semifinale ci va il Valfoglia

PERGOLESE

2

VALFOGLIA

1

PERGOLESE: Aluigi; Anastasi, Marinelli (15’ st Salsiccia), Alessandri (1’ st Carbonari), Luciani (21’ st Lattanzi), Rebiscini (1’ st Fraternali), Franceschelli, Fontana, Saudelli, Petrucci, Poggetti (1’ st Casagrande). All. Guiducci

VALFOGLIA: Sodani, Dieghi (15’ st Cervioni), Cenciarini, Santoni (1’ Di Petto), Aiudi, Casoli, Morbidi, Sgaggi, Carboni, Cirulli, Simoncini (20’ st Brebdolini). All. Renzi

Arbitro: El Houssiene di Pesaro

Reti: 10’ st Sgaggi; 28’ st Casagrande; 41’ st Fraternali

Vince la Pergolese, ma accede in semifinale di Coppa Italia il Valfoglia in quanto all’andata aveva vinto 1-0. La prima occasione, al 25’ per la Volante con Fontana, che dopo essersi liberato, non trova il gol. Nei minuti seguenti il Valfoglia inizia a prendere le misure e guadagnare metri. Grande opportunità per Saudelli al 33’, che non riesce a realizzare a tu per tu con il portiere ospite. Ancora squillo Pergolese sempre con Saudelli che trova pronto l’estremo difensore e blocca il tiro. A inizio secondo tempo i locali colpiscono il palo con Rebiscini su calcio di punizione indiretto. La Volante spinge e si rende ancora pericolosa con Fontana, che spara alto. Pochi minuti dopo il Valfoglia trova il vantaggio su colpo di testa di Sgaggi. Nella seconda metà del secondo tempo è Franceschelli a sprecare una grande occasione ben servito da Casagrande. Il pareggio la Pergolese lo trova con Casagrande, che colpisce perfettamente un cross dalla sinistra. Ancora il nuovo arrivato Casagrande pericoloso, che da dentro l’area piccola colpisce male e spara alto. La Volante trova il vantaggio con Fraternali. I rossoblù spingono fino alla fine ma non trovano il gol qualificazione, che, come detto, va al Valfoglia.

Altri risultati: Moie Vallesina-Biagio Nazzaro 1-0 (passa Moie); Potenza Picena-Matelica 4-2 (passa Potenza Picena) Atletico Centobuchi-Porto Sant’Elpidio (venerdì 22 dicembre alle 18,30).