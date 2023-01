La prima classificata determinerà il programma della manifestazione

Sarà la prima classificata, come da tradizione, a scegliere come si svilupperà il calendario delle Final Eight che si giocano a Torino dal 15 al 19 febbraio. Un privilegio ancora da definire: sapremo solo stasera se la testa di serie n.1 sarà Milano, Bologna oppure Tortona, a seconda dei risultati che scaturiranno da quest’ultimo turno dell’andata. La squadra campione d’inverno deciderà se giocare il suo quarto di finale (contro l’ottava classificata) mercoledì 15 oppure giovedì 16 febbraio, determinando così il resto del programma: nella stessa giornata si affronteranno anche quarta e quinta che sono sullo stesso lato del tabellone, mentre dall’altra parte si scontrano seconda contro settima e terza contro sesta. Nessuno, alla vigilia, è certo della sua posizione, a testimonianza del grande equilibrio che regna quest’anno in campionato.

Questo il programma delle gare odierne, tutte trasmesse sulla piattaforma di Eleven Sports: Openjobmetis Varese-Gevi Napoli (ore 16), Givova Scafati-Carpegna Prosciutto Pesaro (ore 17), Segafredo Bologna-Umana Venezia (ore 17,30 anche in chiaro su DMax), Armani Milano-Bertram Tortona (ore 18), Dolomiti Energia Trento-Unahotels Reggio Emilia (ore 18,30), Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi (ore 19,30 anche in diretta su Eurosport 2), Tezenis Verona-Germani Brescia (ore 20). Fa il suo debutto oggi il nuovo straniero della Gevi Napoli Joseph Young, figlio del grande cecchino Michael, che prende il posto di Robert Johnson.