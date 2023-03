La prima resa contro una Varese da numeri record

Finora la Vuelle aveva sempre battuto Varese, ma stavolta ha dovuto arrendersi davanti a una prestazione offensiva ai limiti della perfezione. Coach Brase ha scelto un modo di giocare diverso da tutti gli altri: per ora sta pagando, anche se è fonte di discussioni. Un po’ come lo stile che Meo Sacchetti aveva impostato a Sassari: a quei tempi dicevano che la Dinamo non avrebbe mai vinto giocando così, invece arrivò lo scudetto. I numeri raccontano che un tiro su due della Openjobmetis è preso da dietro l’arco (il 47,5% delle conclusioni) e che è quasi vietato tirare dal mid-range (solo il 6% dei tiri è scoccato dalla media). Quella contro la Vuelle è stata la settima prestazione da 100 o più punti in questo campionato per Varese, che si conferma il miglior attacco in serie A (92.5 punti di media) seguita proprio da Pesaro con 85.9. E’ la 16ª volta che la squadra lombarda va oltre le 10 triple segnate in una gara: per la prima volta, però, ha raggiunto il 50% dall’arco grazie alle 16 bombe messe a segno su 32 tentativi. E per la prima volta ha tirato col 50% sia da due che da tre. I record sono stati anche individuali. Nuovo massimo stagionale per Tariq Owens, che non era mai andato oltre i 15 punti. Il pivot stabilisce primati anche nei tiri da due realizzati (8), tiri dal campo segnati (9 in totale) e valutazione (32). Mentre i 13 assist di Colbey Ross si fermano a un solo passaggio dal record societario realizzato da Pozzecco. Grazie ai 17 punti Ross ha firmato la 5ª doppia-doppia in stagione. Era dura fermare uno tsunami del genere.

e.f.