La Primavera 3 torna alla vittoria

La Primavera 3 della Vis è tornata alla vittoria dopo tre mesi (l’ultima 0-3 ad Olbia, il 3 dicembre scorso) a Fiorenzuola. I biancorossi di Sandreani si sono imposti di misura (0-1) grazie alla rete di Columbu, e con questo risultato salgono a quota 13, ancorati sempre all’ultimo posto ma destinati a rilanciare le proprie possibilità di salvezza. Sabato trasferta a Piacenza quarto in classifica: vincere significherebbe arrivare alla sfida playout con l’Olbia con tanta fiducia in più. Nello scorso weekend in campo anche l’Under 16, fermata sullo 0-0 dai pari età del Montevarchi, mentre l’Under 14 ha ceduto di misura ai pari età dell’Olbia. Turno di riposo invece per Under 17 e Under 15, attese dalla delicata trasferta di Ancona.