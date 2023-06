La regata del solstizio dà il via all’estate dei velisti pesaresi

L’arrivo dell’estate viene celebrata sul mare dalla Lega Navale pesarese con la 4ª edizione della regata del solstizio, in calendario domenica prossima, 18 giugno. Il percorso è quello già collaudato con successo nelle precedenti regate, con partenza dal porto di Pesaro e boa posto a Fossosejore attorno alla quale le imbarcazioni più grandi dovranno compiere due giri e quelle con minor stazza un giro solo, per poi tornare verso il porto a tagliare il traguardo.

Sono ammesse tutte le barche a vela e derive (esclusi Optimist e Open Bic). I cabinati saranno suddivisi in categorie e in base alla loro lunghezza fuori tutto. La classifica dei cabinati sarà calcolata in base agli arrivi in tempo reale, senza applicazione di compensi, mentre su quella delle derive ci sarà l’applicazione dei compensi di Portsmouth. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12,30 di venerdì 16 giugno. Nel giorno di gara si terrà un briefing alle 9 del mattino nella sede della Lega Navale, in strada tra i due Porti, quindi i regatanti usciranno in mare dove alle 11 sarà data la partenza. Il tempo limite per concludere la regata è fissato per le 16,30. Le premiazioni dei vincitori di ogni categoria sono previste al termine della manifestazione. Come sempre sarà offerto il pranzo a tutti i partecipanti per concludere insieme la giornata in un clima di festa ed amicizia, come nello stile del sodalizio diretto da Antonio Rossini.

La Lega Navale, nel frattempo, porta avanti le altre attività per coinvolgere sempre più le nuove generazioni: "Abbiamo acquistato un altro meteor, che è ormeggiato di fronte alla nostra sede - dice Rossini - ed è nostra intenzione riprendere i match-race come facevamo negli anni ’90. Inoltre avremo dei nuovi istruttori di vela d’altura e derive: alcuni dei nostri soci hanno superato ieri l’esame a Ravenna e sono pronti a mettersi a disposizione. I giovani vogliosi di imparare non mancano, sia quelli del Liceo sportivo Marconi che utilizzano la nostra sede marina di Baia Flaminia, che i bambini delle scuole elementari che insieme al nostro Bruno Tamburini hanno fatto delle bellissime esperienze".

e.f.