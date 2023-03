La Reggiana sbarca con il coltello tra i denti Guglielmotti e Luciani recuperati, si rivede Montalto

Guglielmotti (foto) e Luciani recuperati, Montalto al rientro dopo quasi di tre mesi di stop. Anche se l’attaccante granata (9 gol in 15 presenze) al "Benelli" assaggerà soltanto la panchina. E’ questo lo stato dell’arte della Reggiana capolista, che in riva all’Adriatico arriverà con la ferma intenzione di strappare i tre punti e, se possibile allungare su Entella (-6) e Cesena (-7), attese dalle sfide interne con Fiorenzuola e Montevarchi.

I granata comandano la classifica con 65 punti e a Pesaro vorranno conquistare l’intera posta per dare un sapore più accentuato alla sfida coi liguri, co-antagonista nel rush-finale. Già, perché sabato prossimo gli emiliani accoglieranno Ramirez e soci per uno scontro (quasi) decisivo per le sorti del campionato.

Prima però c’è lo sfida di Pantano, dall’esito tutt’altro che scontato visto che i biancorossi non perdono in casa da 4 gare, sono alla ricerca di punti salvezza e intendono riscattare la sconfitta dell’andata, un 3-0 griffato Montalto (x2) e Guiebre. Anche se di quella gara, nei ricordi dei tifosi pesaresi, c’è pure il rigore di Lanini parato da Farroni.

Capitolo biglietti. I tagliandi si potranno acquistare sul circuito online www.vivaticket.com e nei punti vendita abilitati fino alle 15:15 di domani. Al botteghino dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto in due occasioni: oggi dalle 15 alle 19 (di via Simoncelli), domenica dalle 11:15 alle 18:15 (botteghini di via Simoncelli e via Campo Sportivo).

Questi i punti vendita Vivaticket abilitati a Pesaro: 0721 (via Andrea Costa 59), Prodi sport (Largo Ascoli Piceno 7), Elettrodomestici Grini (via Flaminia 66), tabaccheria Tomassoli (via Cialdini 36), Nonsolotabaccheria (via Bertozzini 4), Esatour (via Mameli, 72C), Iper Conad (via Yuri Gagarin), tabaccheria Binda di Mirko Federici (via S. Pertini 1927), Tipico.tips (via Rossini 41), Trony (Corso XI Settembre 310). Nella vendita in ricevitoria è previsto una commissione di servizio pari al 4% sul costo del biglietto.

I prezzi fino a oggi: Tribuna coperta 25 euro intero e 22 il ridotto (1 euro ridottissimo); Tribuna Prato e Laterale: 14 euro intero e 12 il ridotto (1 euro ridottissimo). Per chi acquista domani ai botteghini: tribuna coperta 27 euro intero e 24 euro il ridotto (1 euro ridottissimo), Prato e Laterale 16 euro intero, 14 euro il ridotto (1 euro ridottissimo). Infine, saranno oltre 500 i tifosi granata che si sono assicurati un posto nel settore ospiti (vendita vietata negli altri settori per i residenti nella provincia di Reggio) e arriveranno a Pesaro con mezzi propri e pullman. Per loro la vendita terminerà alle 19 di oggi.

