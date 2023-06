La regina dello sprint Pagliarini irresistibile

Alice Pagliarini, portacolori dell’Atletica Fano Techfem, si è confermata la regina dello sprint ai campionati italiani under 18 di Caorle. Doppio titolo di campione italiano per l’atleta fanese che ha vinto i 100 metri con il tempo di 11’’47 (viziato soltanto da una bava di vento di troppo 2.3, e non paga ha vinto anche i 200 metri in 24’’38 (2.8) questa volta con un muro di vento contrario. Un pizzico di sfortuna per il fratello Francesco. Nei 100 metri corsi in 10’’67 si è classificato quarto con lo stesso tempo del terzo, due millesimi per togliergli la gioia del bronzo. Rimane la soddisfazione di aver fatto un gran tempo e poterci riprovare l’anno prossimo. "Sento di stare sulla giusta strada – commenta Alice Pagliarini -, so di valere questo tempo e forse anche meno perché gli appuntamenti importanti devono ancora arrivare. Dal 23 luglio sarò a Maribor (Slovenia) per gli Eyof e dal 4 agosto a Gerusalemme per i campionati europei under 20, lì voglio arrivarci in forma e fare molto bene". Inoltre a Fabriano si sono svolti i campionati italiani universitari e Matteo Spuri anche lui dell’Atletica Fano Techfem, conquista per la prima volta una medaglia importante: bronzo nei 100 mt correndo in 10’’62, (in batteria aveva corso in 10’’57). Altra medaglia arriva dalla staffetta 4x100 dove il Cus Urbino si classifica secondo in 41’’71, in ultima frazione Mattia Rinaldi.

b.t.