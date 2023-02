La Reyer ha cambiato faccia Granger cerca la sua rivincita

Per la prima volta in stagione la Carpegna Prosciutto giocherà una partita trasmessa in chiaro su DMAX alle 17.30 di oggi pomeriggio, match valido per la diciannovesima giornata, in programma al Taliercio contro la Reyer Venezia. All’andata, era la seconda giornata di campionato, la Vuelle 2.0 di coach Jasmin Repesa faceva il suo esordio in casa dopo il grande match vinto a Trieste alla ricerca di conferme. Conferme che arrivarono già all’intervallo, coi biancorossi avanti di 14 lunghezze, salvo farsi riprendere, fino all’ultima rimessa a 5.7 secondi dal termine con Abdur-Rahkman che segnò il canestro allo scadere e portò Pesaro in testa alla classifica per una notte.

Comparare però le due formazioni scese in campo in quell’8 ottobre non serve a molto, viste le grosse differenze nell’organico da parte della Reyer, ma è cresciuta la convinzione di essere una grande squadra da parte della banda di Repesa. Nella Vuelle mancherà all’appello l’ex Mazzola (12 punti con 56 al tiro in quella serata) e in aggiunta troveremo soltanto Jon Axel Gudmundsson in attesa del colpo di mercato tanto atteso dai tifosi.

Nella squadra orogranata lanovità più grande è rappresentata dal coach, non più Walter De Raffaele, esonerato dopo l’ultimo ko in casa contro Brindisi alla quarta sconfitta in fila, bensì il croato Neven Spahija già visto in Italia nella stagione 200405 sulla panchina di Roseto, imbattuto contro Pesaro in quanto vincente sia all’andata sia al ritorno in quel campionato contro l’allora Scavolini Pesaro. Il roster lagunare presenta in cabina di regia il play della nazionale Marco Spissu (10+4 assist) e dalla panchina Andrea De Nicolao, 3,1 punti in soli 11 minuti di utilizzo. Nel ruolo di guardia tiratrice mancherà il mattatore dell’andata Allerik Freeman (32 punti), passato al Besiktas, ma non è stato tesserato in tempo il sostituto Kendrick Ray, perciò agiranno l’ex Baskonia Granger (nella foto con Spahija), in grossa difficoltà all’andata con zero punti e 08 al tiro, e Riccardo Moraschini, che era assente a Pesaro a causa della squalifica per doping. Salendo di chili e centimetri, nel ruolo di ala ci sono l’eterno Michael Bramos e l’ex Napoli Jordan Parks, poi il quartetto sotto canestro formato dai due titolari Derek Willis (16+12 all’andata) e Watt (miglior marcatore della squadra a 14,4 di media), supportati da Jeff Brooks e Amedeo Tessitori (7 punti in appena 13 minuti).

Leonardo Selvatici