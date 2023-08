La scomparsa del paròn Zorzi, primo coach nell'astronave di Pesaro

Dopo averlo bramato per tutta la sua lunga e luminosa carriera di allenatore in ogni parte d’Italia, Tonino Zorzi, goriziano, detto "el Paròn" per chiara fama, personaggio amato e rispettato da tutti, mette finalmente piede a Pesaro per allenare la Scavolini, da sempre sogno suo come di decine di altri allenatori, subentrando al leggendario Valerio Bianchini. E’ la stagione 1996-1997, la prima giocata nell’astronave della Torraccia, il colpo da maestro è l’arrivo di Vincenzo Esposito, primo italiano ad aver giocato nella Nba. Alla sua presentazione ci sono 1.500 persone, gli abbonamenti al nuovo palas 6.000. Zorzi non ha fortuna, deve subito scontrarsi con le bizze di Vincenzino, in aperto contrasto col play Usa Sutton. Finisce con il suo esonero in corso di stagione. "Una delle poche cose di quell’annata amara – mi dirà poi – è stata come sempre la tua amicizia". Tonino è morto ieri a 88 anni: da un po’ di tempo si era allontanato dal basket, preda di una malattia che lo aveva preso malignamente nelle sue grinfie.

Zorzi stava al basket come l’acqua limpida sta alle sorgenti di montagna, il gioco chiaro e distinto intriso di valori umani sui quali tutto si costruisce, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si fa col lavoro, la serietà, il rispetto, la capacità tecnica da acquisire ed accrescere sempre. Da giocatore, goriziano come Vittori, Brumatti, Zollia e tanti altri, Zorzi era un cecchino pestifero, forse sarà perché Gorizia è vicina al Carso e su quelle trincee i nostri fanti sparavano diritto. Era stato mio amato compagno di squadra a Varese e in Nazionale, la sua mano morbida come seta imbucava palloni da distanze siderali e ben oltre la futura linea dei tre punti. Tecnico eccellente, preparatore perfetto, non aveva gran dimestichezza con la cultura accademica, tanto che arrivava a spacciare balle colossali che, dette da lui persona seria, rischiavano di avere credito: diceva che in trasferta non voleva stare in stanza con me perché lo costringevo a leggere un libro mentre io facevo le parole crociate in tedesco. Paròn Toni, fratello, non ne racconterai più di queste "monate".

f.b.