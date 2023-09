La serie C torna a girone unico. Tre pesaresi in cerca di gloria

Torna a girone unico il campionato di Serie C, dopo la divisione negli ultimi anni in C Gold e Silver, che parte nel weekend. Ai nastri di partenza tre pesaresi: il Basket Giovane, la Bartoli Mechanics Fossombrone, allenata da Riccardo Paolini, e la Pallacanestro Urbania.

La prima a scendere in campo sarà il Basket Giovane allenato da Francesco Donati, che esordirà in casa, alla Galilei di Villa Fastiggi, sabato alle 18 contro la Robur Osimo. "Dopo una meritata promozione - dice Paolo Marchionni, dirigente del club -, quest’anno affrontiamo il campionato con una squadra piena di giovani, italiani e non. Grazie all’accordo con la Vuelle abbiamo aggiunto al roster 5 ragazzi del 2005 e poi potremo contare sotto canestro su Medoune, 21enne del Senegal. L’obiettivo è una salvezza tranquilla per far maturare i nostri ragazzi". Esordio domenicale invece sia per la Bartoli Mechanics, in trasferta a Gualdo, sia per Urbania, in casa contro Tolentino; la prima si presenta con un roster giovane ma ben consolidato, guidato in cabina di regia da Edoardo Santi, classe 2001 diventato l’anno scorso il leader della squadra con 15.1 punti a partita e un massimo stagionale di 32. Accanto a lui confermato l’esterno argentino classe 2003 Julian Casalini, già protagonista in C due anni fa ad Ascoli con 16.5 punti e l’anno scorso a Fossombrone. In mezzo alle tante conferme sono arrivati anche due nuovi acquisti alla corte di coach Paolini, l’ala Tommaso Beligni (ex Pisaurum), e il lungo Lorenzo Torlontano, ultima stagione a Potenza in C Gold, che farà coppia sotto canestro con l’ex VL Enrico Pagliaro. I biancorossi di Urbania invece, dopo l’esaltante secondo posto dello scorso anno, hanno confermato i pezzi grossi eccezion fatta per Rodolfo Pentucci, dopo tanti anni, e Joel Myers, figlio di Carlton, tornato a Ozzano in serie B dopo una stagione da 10 punti di media; il colpo estivo è il play argentino Nicolas Dominguez, l’anno scorso a Barletta in C Silver con oltre 19 punti di media.

Leonardo Selvatici