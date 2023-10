La serie C unica parte col botto . Finali thrilling e colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena e i finali al cardiopalma nella prima giornata di serie C. Su tutti l’esordio-thriller del Basket Giovane nella sfida tra le mura amiche di Villa Fastiggi contro Basket Osimo, terminata 63-62 con il buzzer beater del capitano Santinelli a 6 secondi dal termine. Partita in cui il Basket Giovane parte forte e chiude avanti 23-20 il primo quarto grazie a 9 punti di Sablich, prima di trovare fatica nel segnare e subire un parziale di 11-20 che la fa andare all’intervallo sotto 33-40. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Donati prova a riavvicinarsi e arriva a -3 a dieci minuti dal termine prima che Osimo trovi addirittura il +10 con cinque minuti da giocare. Il quinto fallo del centro Gueye non scoraggia i padroni di casa che guidati da Lorenzi (15 punti, miglior marcatore) rimontano punto su punto e arrivano con la palla in mano a 20 secondi dal termine a -1. Il capitano Santinelli si assume la responsabilità e in fadeaway segna il canestro del sorpasso decisivo.

L’altro finale al cardiopalma della prima giornata è stato quello nella tiratissima partita tra Taurus Jesi e Sutor Montegranaro, vinta dai padroni di casa 72-70 dopo aver chiuso sotto nel punteggio tutti e tre i precedenti parziali. Vince all’esordio anche la Bartoli Mechanics, corsara a Gualdo 69-74 con un secondo tempo in rimonta dopo aver chiuso sotto di dieci punti i primi venti minuti; Beligni con 20 punti, nonostante i 5 falli commessi, guida la banda di coach Paolini insieme ai 14 punti di Santi e ai 10 di Pagliaro, decisivi per il 29-44 del secondo tempo.

Esordio amaro invece per la Pallacanestro Urbania, sconfitta sul proprio campo 57-70 contro Tolentino. Match che prende una piega equilibrata lungo il primo quarto, chiuso comunque avanti da Tolentino, prima che gli ospiti allunghino fino a toccare la doppia cifra di svantaggio e non guardarsi più indietro. Nonostante la sconfitta, ottimo l’esordio del play argentino Dominguez, 20 punti a referto, e buoni i 14 punti del centro Di Coste. Dall’altra parte Vassoni con 25 punti e Olocco con 18 schiantano la formazione biancorossa. Nelle altre partite, vittoria comoda per San Marino sul campo di Todi (43-68) e convincente esordio per Montemarciano, capace di vincere la partita quando vuole, 28-14 l’ultimo quarto dopo il +1 a fine terzo quarto.

Leonardo Selvatici