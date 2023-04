La settimana decisiva dopo Pasqua con 3 gare

Dopo la partita di Milano, programmata nel pomeriggio di Pasqua (ore 17), la Carpegna Prosciutto andrà incontro ad una settimana davvero impegnativa con tre partite in otto giorni, di cui due in casa e l’infrasettimanale in trasferta. Si comincia domenica 16 aprile contro Scafati (palla a due alle 20), quindi trasferta a Treviso mercoledì 19 aprile (ore 20.30), infine chiusura alla Vitrifrigo Arena domenica 23 aprile con Trieste (si gioca alle 17). Questo trittico di gare, a prescindere dal risultato di Milano, deciderà gran parte delle sorti della Vuelle in chiave playoff e ci dirà se nelle ultime due (a Napoli il 30 aprile e in casa contro Tortona il 7 maggio) la squadra sarà ancora in corsa o meno. Nel frattempo Trieste, una delle prossime avversarie di Pesaro, ha fatto esordire domenica scorsa il lettone Robert Strumbris, ala di 1.98, classe ’93, che ha rimpiazzato Jalen Hudson, infortunatosi dopo appena due partite in maglia giuliana. Stagione finita invece per Taylor Smith, pivot della Tezenis Verona: si è rotto il tendine rotuleo.