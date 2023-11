La Smartsystem è un rullo compressore

Smartsystem Fano

3

Plus Volley Sabaudia

0

SMARTSYSTEM : Michalovic 13, Roberti 9, Galdenzi, Merlo 12, Partenio, Raffa (L), Margutti, Focosi 5, Mazzon 8, Gori, Maletto 7, Uguccioni. All. Tofoli.

PLUS VOLLEYBALL SABAUDIA: Bisci (L), Andriola 4, De Paola, Ferenciac 1, Mazza 4, Crolla, Onwuelo 13, Della Rosa 2, Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz 9, De Vito, Catinelli 1. All. Giombini.

Arbitri: Mesiano e Pasquali Parziali: 25-17, 25-16, 25-18.

Note: Fano battute vincenti 5, battute sbagliate 10, muri 15; Sabaudia battute vincenti 0, battute sbagliate 13, muri 7.

Palas Allende pieno per applaudire una Samrtsystem che supera con autorità Sabaudia per 3 a 0 e mantiene l’imbattibilità in campionato. Gara a senso unico con i virtussini superiori in tutti i fondamentali, in modo particolare in battuta e a muro (15 vincenti, con Maletto a quota 5 e Mazzon 4). Sabaudia a sprazzi prova a fare qualcosa, ma contro questa Virtus è impossibile giocare. L’inizio dei fanesi è devastante: 5-2, 9-6 e 13-8 grazie alle battute di Michalovic e ai muri di un ispirato Maletto. Il muro è il fondamentale migliore dei virtussini e anche Onwuelo si deve inchinare. Stesso andamento nella seconda frazione: Fano vola 20-11, Sabaudia prova a reagire, ma la Smartsystem è spietata e con Roberti chiude il secondo set. Coach Giombini fa rientrare Catinelli in cabina di regia ma la musica non cambia: Merlo in battuta, assieme a Mazzon, creano il break decisivo del terzo parziale. L’ex San Donà è indemoniato e per i laziali non c’è più nulla da fare. Ancora una volta il team allenato da Tofoli fa sognare. Non solo vince, ma è anche bello vedere giocare questi ragazzi. E la città di Fano lo sa. Infatti accorre numerosa per sostenere la squadra del presidente Cennerilli. E’ vero il campionato è da poco iniziato, ma il carattere dei biancorossi e anche la visione di gioco fanno immaginare che sarà un anno dove ci sarà da divertirsi.

b.t.