La società di Pesaro riflette sul problema Schilling

Ci sono storie che partono male, come quella di Gavin Schilling, messo in dubbio sin dalla prima amichevole dai tifosi biancorossi che sognavano il pivottone spazza-rimbalzi e si sono visti arrivare un centro bonsai dentro l’area. Nei piani della società doveva compensare l’altezza e la stazza con un certo dinamismo, specie in difesa, che però non s’è mai visto, complici i problemi fisici accusati, prima con lo stiramento al polpaccio e poi anche con il mal di schiena.

Il giocatore tedesco sembra anche moralmente abbattuto e ogni volta che entra sul parquet pare che l’ansia s’impadronisca di lui, impedendogli di fare con naturalezza anche le cose più semplici. Il suo arrivo, insomma, non ha certo fatto scoccare la scintilla con la piazza e, a quanto pare, nemmeno lo staff è particolarmente convinto della scelta fatta, visto che già si cominciano a monitorare le possibilità che offre il mercato nel ruolo, dagli ultimi tagli Nba ai probabili fuggitivi dal campionato israeliano che, perdurando la situazione di guerra, spingerà diversi americani altrove.

La società ha riunito il Cda martedì sera per parlare (anche) di questo, ma intanto Schilling ha un’altra possibilità da giocarsi sabato sera a Brindisi contro un avversario meno potente di Brescia e Venezia; una squadra, la Happy Casa, che ha perso le prime due gare esattamente come la Carpegna Prosciutto (all’inverso, molto male la prima, sprecando una chance la seconda) e dunque ha dentro una fame di vittoria che renderà complicata anche questa partita, visto che si gioca in trasferta, in un palasport dove tradizionalmente il fattore campo si sente.

Ci vorranno insomma forza mentale e compattezza, oltre che un buon piano partita per uscire indenni dal PalaPentassuglia, campo tutt’altro che semplice da affrontare.

e.f.