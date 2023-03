La società granata chiama a gran voce i supporter In campo un incontro speciale e da quartieri alti

È scattato il conto alla rovescia della settimana che porta al derby con la Vigor Senigallia. Sul sito della società granata il count-down è già iniziato con l’annuncio della "Giornata del Cuore granata" nella quale non saranno validi gli abbonamenti e tutti dovranno pagare il biglietto d’ingresso. "Abbiamo bisogno del vostro calore e del vostro supporto, domenica 2 Aprile riempiamo il Mancini e rendiamo speciale la Giornata dal Cuore Granata!" è lo slogan con il quale l’Alma Juventus ha aperto l’invito ai tifosi fanesi di venire al campo per sostenere la squadra in un derby che è diventato davvero speciale e d’alta classifica grazie proprio alle ultime tre vittorie consecutive dei ragazzi di Mosconi.