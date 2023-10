La società sostituirà il pivot tedesco Totè risponde con prove da record

I tre minuti passati sul parquet da Schilling nella beffarda sconfitta contro Scafati hanno decretato la fine dell’esperienza in maglia Vuelle per il lungo tedesco. Quando un allenatore rinuncia ad utilizzare un giocatore che era già ai margini, il dado è tratto: che la colpa sia dei suoi problemi fisici o dello scarso talento, o di entrambe i fattori sommati insieme, la Carpegna Prosciutto non può più procrastinare la decisione. Per quanto Totè abbia iniziato l’annata in modo straordinario, non si può pensare di rinunciare a uno straniero in una posizione così cruciale, tremando ogni volta che Leo commette un fallo di troppo e costringendo Mazzola in un ruolo non suo. Le operazioni per la sostituzione di Schilling dunque sono iniziate e se non sarà per la partita di Milano, il cui esito è già scontato, la speranza è di avere un nuovo centro a dare una mano alla squadra per la sfida con Napoli della sesta giornata. Nel frattempo, però, non si può ignorare cosa sta combinando Totè. A memoria non ricordiamo da quant’è che un pivot italiano non sfiorava il trentello: domenica ha firmato contro la Givova la sua miglior gara in serie A con 29 punti in 39’ ed una valutazione finale di 34. Il record precedente del lungo biancorosso erano i 25 punti segnati con la maglia della Fortitudo nella stagione 2021 a Cremona. Mentre la miglior valutazione - prima della super prestazione contro Scafati - l’aveva realizzata sempre ai tempi di Bologna, nella stessa stagione, proprio contro Pesaro (30). La prestazione di Leonardo è la migliore per un italiano in questa stagione sia per punti segnati che per valutazione. Il nuovo primato sono anche gli 11 tiri liberi segnati su 12 tentativi e i 9 falli subìti.

In questo momento critico gli italiani stanno rappresentando la vera spina dorsale della squadra, com’era negli auspici del club: sono quelli che hanno le idee più chiare, più determinazione, più desiderio, ma anche i mezzi tecnici per farlo. Perché Tambone, al top della sua maturazione, non ha nulla da invidiare a tante ‘combo’ sbarcate in Italia. E rivedere Mazzola in quello stato è stato come scoprire un’oasi nel deserto: non solo per i canestri che ha messo, ma per il linguaggio del corpo, finalmente tornato confidente e grintoso. Visconti è ancora acerbo rispetto ai tre compagni, ma comunque vitale ogni volta che entra in campo. Un patrimonio su cui la società ha scommesso con i biennali stipulati un anno fa, ma che rischia di andare disperso se il pacchetto Usa continuerà ad essere così titubante e discontinuo, per non dire latitante in certi frangenti. Urge un intervento deciso perché, se è vero che la Vuelle ha poi rischiato di vincerla, non è ammissibile un approccio del genere in casa. Infine, costano cari gli insulti a Gentile: ammenda di 2.667 euro per offese collettive e frequenti nei confronti dell’atleta.

Elisabetta Ferri