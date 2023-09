La spinta dei tifosi e di Manzoff

PESARO

Sono circa un centinaio i tifosi della Vis che fino a ieri sera avevano acquistato il biglietto per Recanati, ma il grosso sarà oggi, anche se il giorno feriale non aiuta per la trasferta chi deve lavorare e chiedere un permesso per mettersi in viaggio. La prevendita va avanti fino a prima della partita sia nei punti vendita in città, che on line sul circuito vivatickets. I prezzi: 25 euro la tribuna e otto euro la curva locale perché la Vis gioca in casa. Intanto i giocatori hanno appeso nello spogliatoio del "Benelli" il quadretto loro regalato da Marco Manzini che ha fatto visita alla squadra nei giorni scorsi: "E’ un gesto – dice Manzoff – che mi ha fatto enorme piacere, così come sono onorato che i giocatori abbiamo condiviso con me i miei stessi ideali che sono quelli del mai mollare e sempre credere in se stessi, anche quando le circostanze non sono favorevoli. E’anzi in quel frangente bisogna moltiplicare le forze. Io ci ho creduto e ho conquistato titoli importanti nel taekwondo, loro possono fare altrettanto in campionato".