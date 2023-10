La Torres sbanca Pescara. Fermana battuta dall’Olbia

Colpo grosso della Torres che sbanca Pescara (1-2) con Masala (59’) e Ruocco (63’). Dopo aver subìto, la squadra di Zeman è protagonista di una grande reazione con il gol di Merola (66’) e le traverse colpite da Moruzzi e Cangiano. Negli altri anticipi della 10ª giornata Olbia vittoriosa in rimonta sulla Fermana per 2-1 (12’ Montini, 65’ Ragatzu, 86’ Dessena) grazie a un gran secondo tempo; parità (1-1) tra Gubbio e Juventus: vantaggio ospite con Guerra (48’), pari di Spina al 61’; un rosso per parte: Casolari e Comenencia.

Oggi: ore 18,30 Ancona-Arezzo, Pontedera-Vis, Rimini-Lucchese, Spal-Sestri, Carrarese-Pineto; ore 20,45 Recanatese-Perugia, Entella-Cesena.

Classifica: Torres 26; Cesena, Pescara 20; Perugia 17; Carrarese, Gubbio 16; Recanatese 13; Lucchese, Pineto 12; Entella, Arezzo, Olbia 11; Pontedera 10; Vis, Ancona 9; Juve, Sestri, Spal 8; Fermana 6; Rimini 5.